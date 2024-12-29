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«Ньюкасл» оценивает Исака в 150 млн фунтов – столько в АПЛ не платили никогда. Клуб хочет отпугнуть претендентов ценой

«Ньюкасл» оценил Александера Исака в более чем 150 миллионов фунтов.

Как сообщает The Telegraph, с помощью такой высокой цены клуб хочет отвадить интерес со стороны конкурирующих команд.

Прошлым летом клуб уже называл подобную цену за игрока в переговорах с «Челси», что сразу же отпугнуло лондонцев.

Контракт форварда рассчитан еще на 3,5 года. Несмотря на то, что в начале года переговоры были отложены, клуб планирует продлить соглашение в конце сезона и не намерен снижать цену.

Отмечается, что рекордные расходы для клуба Премьер-лиги – 106 миллионов фунтов стерлингов, заплаченные «Челси» за полузащитника Энцо Фернандеса «Бенфике».

Исак давно интересен «Арсеналу», также за шведом следит «ПСЖ». Кроме того, его покупку могут рассмотреть «Ливерпуль», «Барселона» и «Реал». Однако источники в «Ньюкасле» подчеркивают, что «спокойно» относятся к ситуации и не заинтересованы в продаже.

На счету Исака 42 гола в 68 матчах АПЛ. Подробная статистика 25-летнего форварда доступна по ссылке.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Telegraph
logoАлександер Исак
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
деньги
logoНьюкасл
logoЧелси
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
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