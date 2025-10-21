  • Спортс
  Президент «Атлетико» об отсутствии горячей воды на «Эмирейтс»: «Не стоит задумываться о таких мелочах. Я моюсь в холодной воде, ничего страшного»
Президент «Атлетико» об отсутствии горячей воды на «Эмирейтс»: «Не стоит задумываться о таких мелочах. Я моюсь в холодной воде, ничего страшного»

Президент «Атлетико» прокомментировал ситуацию с горячей водой на «Эмирейтс».

Напомним, что футболисты испанской команды вчера не смогли принять душ из-за отсутствия горячей воды на стадионе «Эмирейтс» после тренировки в преддверии матча Лиги чемпионов. Лондонский клуб принес извинения

– «Атлетико» подал жалобу из-за того, что вчера не было горячей воды. Что вы думаете?

– Ничего страшного, если горячей воды не будет всего один день... Не стоит задумываться о таких мелочах.

Я только что узнал, что вода здесь, похоже, не горячая. Ничего страшного, тем лучше для нас. Я моюсь в холодной воде, так что ничего страшного, – сказал Энрике Сересо.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
