Президент «Атлетико» об отсутствии горячей воды на «Эмирейтс»: «Не стоит задумываться о таких мелочах. Я моюсь в холодной воде, ничего страшного»
Президент «Атлетико» прокомментировал ситуацию с горячей водой на «Эмирейтс».
Напомним, что футболисты испанской команды вчера не смогли принять душ из-за отсутствия горячей воды на стадионе «Эмирейтс» после тренировки в преддверии матча Лиги чемпионов. Лондонский клуб принес извинения.
– «Атлетико» подал жалобу из-за того, что вчера не было горячей воды. Что вы думаете?
– Ничего страшного, если горячей воды не будет всего один день... Не стоит задумываться о таких мелочах.
Я только что узнал, что вода здесь, похоже, не горячая. Ничего страшного, тем лучше для нас. Я моюсь в холодной воде, так что ничего страшного, – сказал Энрике Сересо.
Реал Мадрид
Будет ничья
Ювентус
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости