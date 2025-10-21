У «Барсы» 9 побед, 2 поражения и 1 ничья в 12 матчах сезона. Дальше – игра с «Реалом»
«Барселона» выиграла 9 из 12 матчей сезона.
Сегодня команда тренера Ханса-Дитера Флика разгромила «Олимпиакос» со счетом 6:1 в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
В текущем сезоне каталонский клуб одержал 9 побед, 1 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения.
26 октября «блауграна» встретится с «Реалом» в рамках 10-го тура Ла Лиги.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
