У «Барсы» 9 побед, 2 поражения и 1 ничья в 12 матчах сезона. Дальше – игра с «Реалом»

«Барселона» выиграла 9 из 12 матчей сезона.

Сегодня команда тренера Ханса-Дитера Флика разгромила «Олимпиакос » со счетом 6:1 в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

В текущем сезоне каталонский клуб одержал 9 побед, 1 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения.

26 октября «блауграна» встретится с «Реалом» в рамках 10-го тура Ла Лиги .