Фермин Лопес сделал первый хет-трик в карьере. Третий гол – с паса Бардагжи после «эластико»

Фермин Лопес сделал первый хет-трик в профессиональной карьере.

Полузащитник «Барселоны» отличился на 7-й, 38-й и 76-й минутах матча с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов.

Следует отметить, что третий гол был забит с паса Руни Бардагжи, обыгравшего защитника с помощью финта «эластико».

Подробно со статистикой Лопеса можно ознакомиться здесь .