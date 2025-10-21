Фермин Лопес сделал первый хет-трик в карьере. Третий гол – с паса Бардагжи после «эластико»
Фермин Лопес сделал первый хет-трик в профессиональной карьере.
Полузащитник «Барселоны» отличился на 7-й, 38-й и 76-й минутах матча с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов.
Следует отметить, что третий гол был забит с паса Руни Бардагжи, обыгравшего защитника с помощью финта «эластико».
Подробно со статистикой Лопеса можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
