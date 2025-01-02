Соколов перейдет в «Аль-Иттифак» из 3-го дивизиона ОАЭ. Контракт экс-хавбека «Ленинградца» – на 2 года (Иван Карпов)
Даниил Соколов переходит в «Аль-Иттифак» из Дубая.
По информации инсайдера Ивана Карпова, атакующий хавбек на правах свободного агента присоединится к команде из ОАЭ. Осенью истек срок контракта футболиста с «Ленинградцем».
Соглашение Даниила с новым клубом будет рассчитано на 2 года. Стоит отметить, что «Аль-Иттифак» выступает в 3-м дивизионе ОАЭ.
Со статистикой 21-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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