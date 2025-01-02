Соколов перейдет в «Аль-Иттифак» из 3-го дивизиона ОАЭ. Контракт экс-хавбека «Ленинградца» – на 2 года (Иван Карпов)

Даниил Соколов переходит в «Аль-Иттифак» из Дубая.

По информации инсайдера Ивана Карпова , атакующий хавбек на правах свободного агента присоединится к команде из ОАЭ. Осенью истек срок контракта футболиста с «Ленинградцем».

Соглашение Даниила с новым клубом будет рассчитано на 2 года. Стоит отметить, что «Аль-Иттифак» выступает в 3-м дивизионе ОАЭ.

Со статистикой 21-летнего игрока можно ознакомиться здесь .