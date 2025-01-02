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Мендеш о Бальде: «Барса» приняла верное решение не продавать его, несмотря на предложения. Алекс – номер один на своей позиции»

Жорже Мендеш назвал правильным решением «Барселоны» не продавать Алекса Бальде.

«До того, как Алекс перешел в «Барселону», его хотели лучшие клубы Европы. «Барса» это знала.

Другие клубы знали о сложной ситуации, в которой оказалась «Барса», и что они могут извлечь выгоду из этой ситуации.

Но «Барселона» приняла верное решение не продавать его, несмотря на наличие серьезных предложений. Алекс является номером один на своей позиции», – сказал представитель футболиста Жорже Мендеш.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
logoАлекс Бальде
logoЛа Лига
logoБарселона
logoЖорже Мендеш
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