Мендеш о Бальде: «Барса» приняла верное решение не продавать его, несмотря на предложения. Алекс – номер один на своей позиции»
Жорже Мендеш назвал правильным решением «Барселоны» не продавать Алекса Бальде.
«До того, как Алекс перешел в «Барселону», его хотели лучшие клубы Европы. «Барса» это знала.
Другие клубы знали о сложной ситуации, в которой оказалась «Барса», и что они могут извлечь выгоду из этой ситуации.
Но «Барселона» приняла верное решение не продавать его, несмотря на наличие серьезных предложений. Алекс является номером один на своей позиции», – сказал представитель футболиста Жорже Мендеш.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
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