Мендеш о Бальде: «Барса» приняла верное решение не продавать его, несмотря на предложения. Алекс – номер один на своей позиции»

Жорже Мендеш назвал правильным решением «Барселоны» не продавать Алекса Бальде.

«До того, как Алекс перешел в «Барселону», его хотели лучшие клубы Европы. «Барса» это знала.

Другие клубы знали о сложной ситуации, в которой оказалась «Барса», и что они могут извлечь выгоду из этой ситуации.

Но «Барселона» приняла верное решение не продавать его, несмотря на наличие серьезных предложений. Алекс является номером один на своей позиции», – сказал представитель футболиста Жорже Мендеш.