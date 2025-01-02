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Моуринью об идеальных матчах: «Их трудно не найти в исполнении моего «Челси», который сожрал АПЛ»

Жозе Моуринью вспомнил идеальные матчи в своей тренерской карьере.

- Какой матч у вас был идеальным и почему?

– Трудно ответить… «Порту» – «Лацио» (4:1) в полуфинале Кубка УЕФА-2003. Они забили на 50-й секунде, но после этого не касались мяча.

«Интер» – «Бавария» (2:0) – спустя минуту мы уже знали, что победим (финал Лиги чемпионов-2010 – Спортс”).

«МЮ» – «Тоттенхэм» (1:6), а могли забить и 7, и 8, и 9 голов. Также трудно не найти идеальный матч в исполнении моего «Челси», который сожрал АПЛ, – сказал тренер «Фенербахче».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Corriere dello Sport
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