Диего Коста покинул «Гремио» в связи с истечением контракта

Диего Коста покинул «Гремио».

Экс-форвард «Атлетико» и «Челси» покинул бразильский клуб свободным агентом после истечения контракта.

Коста перешел в «Гремио » в феврале 2024 года. В прошедшем сезоне чемпионата Бразилии 36-летний нападающий провел 14 матчей, отметившись голом и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь .