Диего Коста покинул «Гремио» в связи с истечением контракта
Диего Коста покинул «Гремио».
Экс-форвард «Атлетико» и «Челси» покинул бразильский клуб свободным агентом после истечения контракта.
Коста перешел в «Гремио» в феврале 2024 года. В прошедшем сезоне чемпионата Бразилии 36-летний нападающий провел 14 матчей, отметившись голом и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Гремио»
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