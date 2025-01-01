Тренер «Милана» Консейсау о Франсишку из «Ювентуса»: «Дома он мой сын, но на работе будет соперником. У меня пятеро детей, общаюсь с ними каждый день»

Сержиу Консейсау ответил на вопрос об отношениях с Франсишку Консейсау.

50-летний тренер возглавил «Милан» 30 декабря. Франсишку, один из его сыновей, играет за «Ювентус » на правах аренды из «Порту».

3 января клубы встретятся в полуфинале Суперкубка Италии.

– Вы говорили со своим сыном Франсишку?

– У меня пятеро детей, и я общаюсь с ними каждый день (смеется).

Дома Франсишку мой сын, но на работе он будет моим соперником, – сказал главный тренер «россонери».

Сержиу Консейсау: «Милан» сделает все, чтобы попасть в ЛЧ. Хочу, чтобы игроки проживали матчи так же ярко, как я и болельщики – их глаза должны гореть»