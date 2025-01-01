Сержиу Консейсау: «Милан» сделает все, чтобы попасть в ЛЧ. Хочу, чтобы игроки проживали матчи так же ярко, как я и болельщики – их глаза должны гореть»

Сержиу Консейсау высказался о целях и амбициях в «Милане».

«Система относительна, нужен правильный настрой и качество. Желание закончить матч, зная, что вы сделали все для победы – это непросто. Я хочу, чтобы игроки проживали матчи так же ярко, как я и болельщики. Их глаза должны гореть.

Команда пережила взлеты и падения, у Паулу [Фонсеки] были как хорошие периоды, так и менее удачные. Мы всегда стремимся к совершенству, но [достичь его] невозможно.

Для меня футбол прост – есть ворота, в которые нужно забивать, и другие, в которые нельзя пропускать. Для меня так выглядит доминантный футбол.

Я прямолинеен, и одни игроки будут счастливы, а другие – менее довольны. Но это лишь часть управления коллективом. Я хочу прямого диалога и максимальной отдачи на тренировках. Я уверен в себе, но слова остаются словами – важны лишь результаты.

Мы сделаем все, чтобы попасть в Лигу чемпионов , но предстоит много работы. Сейчас мы должны думать о Суперкубке Италии, где мы будем использовать наши возможности, чтобы постараться победить», – сказал новый главный тренер «Милана ».

«Россонери» занимают 8-е место в таблице Серии А и отстают от топ-4 на 8 очков при игре в запасе.