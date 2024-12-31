Барриос завершил карьеру. Экс-форварду «Спартака» и «Боруссии» 40 лет
Экс-нападающий «Спартака», дортмундской «Боруссии», «Гремио» и «Монпелье» объявил об этом в соцсетях, заявив, что собирается стать тренером.
«Хочу сообщить всем, что пришло время попрощаться с профессиональным футболом.
Мы снова встретимся на полях, но уже с другой стороны – на той стороне, где я буду в роли тренера, поддерживая молодежь, предоставляя им инструменты для роста и делясь своим опытом, который я накопил за все эти годы», – сказал 40-летний Барриос.
Последним клубом парагвайца, родившегося в Аргентине, был парагвайский «Спортиво Лукеньо», за который он выступал до августа 2024 года. В общей сложности за 22 года карьеры он сыграл за 19 клубов в девяти разных странах.
Барриос дважды выигрывал Бундеслигу (в 2011 и 2012 годах) в составе дортмундской «Боруссии» под руководством Юргена Клоппа. В 2017 году в составе «Гремио» он завоевал Кубок Либертадорес.
В сезоне-2013/14 футболист выступал за московский «Спартак».
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