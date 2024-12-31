Аморим о 0:2: «Ньюкасл» был лучше, контролировал игру и все делал как команда. После первого гола было трудно вернуться в игру»
Манкунианцы проиграли матч 19-го тура АПЛ со счетом 0:2.
О том, что пошло не так в первом тайме
«Мы пропустили [первый] гол. В такие моменты нужно по-настоящему возвращаться в игру. Мы пытались, но без нужного качества, у нас нет той базы, на которой строится наш стиль игры, чтобы справиться с такими моментами.
Они были лучше. Они контролировали ход игры. Они все делали как команда. У нас игроки скорее пытались действовать индивидуально. Но они стараются».
О том, мог ли он сделать что-то еще, кроме замены Зиркзе на Майну на 33-й минуте
«Если я думаю, что могу что-то сделать, чтобы изменить результат, я это делаю. Как я уже сказал, мы могли добиться результата скорее благодаря вере игроков, а не моей работе по изменению чего-либо.
На данный момент у нас нет ни тренировок, ни фундамента. Когда вы переживаете трудный момент, этот фундамент нужен. Соперник играл лучше нас, здесь без вопросов», – сказал Аморим.
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