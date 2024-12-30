Судьи назначили пенальти в ворота «Челси» после контакта Йоргенсена с Делапом и отменили гол Феликса «Ипсвичу» из-за офсайда

Судьи назначили пенальти в ворота «Челси» и не засчитали гол «синих» «Ипсвичу».

Команды проводят матч в рамках 19-го тура АПЛ .

На 10-й минуте арбитр Джон Брукс назначил 11-метровый в ворота «Челси», посчитав, что Филип Йоргенсен зацепил прокидывавшего мяч Лиэма Делапа . 21-летний нападающий сам реализовал 11-метровый на 12-й минуте.

На 24-й минуте Жоау Феликс поразил ворота соперника, замкнув подачу Коула Палмера . Взятие ворот было отменено после просмотра видеоповтора – португалец был в офсайде в момент паса.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ипсвич» – «Челси» (1:0, первый тайм).

Фото: кадр из трансляции