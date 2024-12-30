Судьи назначили пенальти в ворота «Челси» после контакта Йоргенсена с Делапом и отменили гол Феликса «Ипсвичу» из-за офсайда
Судьи назначили пенальти в ворота «Челси» и не засчитали гол «синих» «Ипсвичу».
Команды проводят матч в рамках 19-го тура АПЛ.
На 10-й минуте арбитр Джон Брукс назначил 11-метровый в ворота «Челси», посчитав, что Филип Йоргенсен зацепил прокидывавшего мяч Лиэма Делапа. 21-летний нападающий сам реализовал 11-метровый на 12-й минуте.
На 24-й минуте Жоау Феликс поразил ворота соперника, замкнув подачу Коула Палмера. Взятие ворот было отменено после просмотра видеоповтора – португалец был в офсайде в момент паса.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ипсвич» – «Челси» (1:0, первый тайм).
Фото: кадр из трансляции
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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