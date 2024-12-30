  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Судьи назначили пенальти в ворота «Челси» после контакта Йоргенсена с Делапом и отменили гол Феликса «Ипсвичу» из-за офсайда
Фото
9

Судьи назначили пенальти в ворота «Челси» после контакта Йоргенсена с Делапом и отменили гол Феликса «Ипсвичу» из-за офсайда

Судьи назначили пенальти в ворота «Челси» и не засчитали гол «синих» «Ипсвичу».

Команды проводят матч в рамках 19-го тура АПЛ

На 10-й минуте арбитр Джон Брукс назначил 11-метровый в ворота «Челси», посчитав, что Филип Йоргенсен зацепил прокидывавшего мяч Лиэма Делапа. 21-летний нападающий сам реализовал 11-метровый на 12-й минуте.

На 24-й минуте Жоау Феликс поразил ворота соперника, замкнув подачу Коула Палмера. Взятие ворот было отменено после просмотра видеоповтора – португалец был в офсайде в момент паса. 

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ипсвич» – «Челси» (1:0, первый тайм).

Фото: кадр из трансляции

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoЖоау Феликс
logoФилип Йоргенсен
logoИпсвич
logoсудьи
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoКоул Палмер
logoЛиэм Делап
видеоповторы
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«МЮ» проиграл 4 матча подряд. Дальше – выезд к «Ливерпулю»
173 минуты назад
Чемпионат Англии. «Челси» уступил «Ипсвичу», «МЮ» проиграл «Ньюкаслу», «Арсенал» сыграет с «Брентфордом» в среду
8307 минут назад
«Манчестер Юнайтед» проиграл дома «Ньюкаслу», дважды пропустив к 19-й минуте – 0:2. У Исака и Жоэлинтона по голу, Рэшфорд провел матч на скамейке
29510 минут назад
«Челси» не побеждает в АПЛ 3 матча подряд – 2 поражения, 1 ничья. Команда Марески идет 4-й в АПЛ и отстает от «Ливерпуля» на 10 баллов, проведя на игру больше
1514 минут назад
«Челси» проиграл «Ипсвичу» (0:2) – команде из зоны вылета. Делап реализовал пенальти в 1-м тайме, Хатчинсон забил во 2-м
8919 минут назад
Шервуд не включил Салаха в сборную сезона АПЛ, выбирая по одному игроку на клуб. Трент, Палмер, Сака, Боуэн, Кунья, Исак – в составе
1545 минут назад
«МЮ» не бил в створ ворот «Ньюкасла» в 1-м тайме домашнего матча. У «сорок» 11 ударов, 4 – в створ
29сегодня, 21:01
Зиркзе заменили на 33-й минуте матча с «Ньюкаслом». Фанаты «МЮ» радостно отреагировали на уход форварда с поля
20сегодня, 20:53
Гюндоган о кризисе «Сити»: «Такого мы еще не испытывали, но следующие недели могут быть только лучше. В этом сезоне еще есть за что бороться. Давайте сделаем 2025 год успешным»
5сегодня, 20:45
С Монтьеля сняли обвинения по делу о групповом изнасиловании его бывшей девушки
18сегодня, 20:06
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Комо» победил «Лечче», «Болонья» проиграла «Вероне»
16517 минут назад
Угальде интересен одному из клубов РПЛ. «Спартак» не намерен продавать форварда конкурентам по лиге («Матч ТВ»)
1933 минуты назад
Винисиус посидел в кабине тренажера для пилотов. Камавинга выложил видео: «Пристегните ремни безопасности, вы летите с капитаном Вини»
19сегодня, 19:15Фото
Антони Лопеш бесплатно перешел в «Нант». Контракт экс-вратаря «Лиона» – по схеме «0,5+2»
4сегодня, 19:05Фото
«Унион» возглавил экс-тренер «Кельна» Баумгарт. Клуб идет 12-м в Бундеслиге
2сегодня, 17:07
«Олимпиакос» и Виллиан расторгли контракт. 36-летний бразилец стал свободным агентом
4сегодня, 15:30
Безрукову подарили пустой кошелек на вечеринке «Рубина» – хавбека штрафовали на 100 000 рублей за шутку про «денежки». Фамейе дали маску Черной пантеры, Нигматуллину – сухарики
10сегодня, 15:04
Банк Казахстана выпустил коллекционные монеты с логотипами клубов высшей лиги и федерации футбола
7сегодня, 14:57Фото
Депай посетил пехотный батальон в Гане, сфотографировался с винтовкой и поучаствовал в записи рэп-клипа
5сегодня, 14:39Фото
Анчелотти об ЛЧ: «Победа не бывает легкой, но в «Реале» ее немного проще добиться. Пока «Ливерпуль» хорош, но нужно быть готовым в марте и апреле»
8сегодня, 14:23
Рекомендуем