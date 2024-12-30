Безрукову подарили пустой кошелек на вечеринке «Рубина» – хавбека штрафовали на 100 000 рублей за шутку про «денежки». Фамейе дали маску Черной пантеры, Нигматуллину – сухарики

Руслану Безрукову подарили пустой кошелек на командной вечеринке «Рубина».

Клуб выпустил праздничный ролик, показав застолье команды на «Ак Барс Арене». Игроки вручали друг другу подарки, попутно участвуя в конкурсах.

22-летнему полузащитнику, весной оштрафованному на 100 тысяч рублей за шутку про «денежки от «Краснодара», вручили пустой кошелек.

Капитан команды Олег Иванов подарил Дмитрию Кабутову подушку в автомобиль. Олег в кругу команды называет Кабутова коротышкой, поэтому и подарил подушку, чтобы «его видели за рулем».

Темнокожему Джоэлу Фамейе досталась маска Черной пантеры (супергерой из серии комиксов Marvel – Спортс’‘), вратарь Артур Нигматуллин получил пачку сухариков.

Безруков о пропавших часах Смолова: «Мы у «Краснодара» только очки забрали в том матче. Никто из «Рубина» к этому не причастен»