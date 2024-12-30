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  • Защитница «Зенита» Куропаткина: «Женский футбол по зрелищности не менее интересен, чем мужской. С «Крыльями» девчонки рубились так, будто от матча зависела жизнь человека»
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Защитница «Зенита» Куропаткина: «Женский футбол по зрелищности не менее интересен, чем мужской. С «Крыльями» девчонки рубились так, будто от матча зависела жизнь человека»

Вероника Куропаткина высказалась о зрелищности женского футбола.

– В Англии сильно вложились в развитие женского футбола после Олимпиады-2012, вот и результат. И Евро-2022 привлек новую аудиторию.

– Понимаю, но у нас же и без этого было, что на «Рязань-ВДВ» ходили по 10 тысяч человек… Сейчас сложно, конечно, что у сборной мало матчей.

С КНДР мы играли на классном стадионе «Москвич», там были зрители. Но как будто стали чуть меньше ходить на футбол, однако сейчас и разнообразия активностей больше.

Помню, в детстве мы с папой ездили в Краснодар на встречу «Кубань» – «Зенит». Тогда был забит весь стадион. Это, конечно, круто!

– Сейчас стало менее зрелищно?

– Не знаю, мне кажется, женский футбол не менее интересен, чем мужской, в плане зрелищности. Легкими могут оказаться максимум 2 матча из 30. А 28 игр соперники на тебя настраиваются так, что бьются до последнего.

Это относится ко всем командам, из любой части таблицы. Вот встреча с «Крыльями Советов» в Самаре, мы сыграли 2:1. Девчонки там рубились так, как будто от этого матча зависела жизнь человека. А потом в следующей встрече «Крылья» проиграли «Рубину». Вот как это?

Болельщикам нравится ходить на матчи женских команд, потому что там не увидишь пустых глаз. Плюс мы открытые, всегда со всеми общаемся.

Будет очень круто, если в следующем сезоне на наш стадион «Смена» будет ходить еще больше народу, – сказала защитница «Зенита» Вероника Куропаткина.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Вероника Куропаткина
женский футбол
logoпремьер-лига Россия
logoЖФК Зенит
logoЧемпионат.com
ЖФК Крылья Советов
logoЗенит
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