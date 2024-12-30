Мопе об «Эвертоне»: «Когда у меня плохой день, просто смотрю на счет матчей клуба и улыбаюсь». Форвард «Марселя» принадлежит мерсисайдцам – у него 1 гол в 29 матчах АПЛ за «ирисок»
Нил Мопе написал издевательский твит про «Эвертон».
Нападающий, по-прежнему принадлежащий мерсисайдскому клубу, в этом сезоне выступает за «Марсель» на правах аренды.
«Когда у меня плохой день, я просто смотрю на счет матчей «Эвертона» и улыбаюсь 🙂», – написал Мопе.
На счету французского форварда 1 гол в 29 матчах АПЛ за «Эвертон». В «Марселе» он провел 11 матчей Лиги 1, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
С полной статистикой 28-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
На данный момент «Эвертон» занимает 16-е место в АПЛ, «Марсель» идет вторым в Лиге 1.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Нила Мопе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем