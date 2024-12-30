Мопе об «Эвертоне»: «Когда у меня плохой день, просто смотрю на счет матчей клуба и улыбаюсь». Форвард «Марселя» принадлежит мерсисайдцам – у него 1 гол в 29 матчах АПЛ за «ирисок»

Нил Мопе написал издевательский твит про «Эвертон».

Нападающий, по-прежнему принадлежащий мерсисайдскому клубу, в этом сезоне выступает за «Марсель» на правах аренды.

«Когда у меня плохой день, я просто смотрю на счет матчей «Эвертона» и улыбаюсь 🙂», – написал Мопе.

На счету французского форварда 1 гол в 29 матчах АПЛ за «Эвертон». В «Марселе» он провел 11 матчей Лиги 1, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

С полной статистикой 28-летнего игрока можно ознакомиться здесь .

На данный момент «Эвертон» занимает 16-е место в АПЛ, «Марсель» идет вторым в Лиге 1.