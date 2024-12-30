Кефрен Тюрам набрал 12 фэнтези-очков за дубль «Фиорентине». Полузащитник забил впервые в Серии А
«Ювентус» дома сыграл вничью с «Фиорентиной» в 18-м туре Серии А (2:2).
Оба гола «Ювентуса» забил Кефрен Тюрам, за матч у него 12 очков в фэнтези-турнире Серии А на Спортсе: +2 за игру, +10 за голы. Полузащитник забил впервые в сезоне Серии А. В фэнтези его выбрали всего 53 игрока (0,83%).
У «Ювентуса» 11 ничьих в 18 турах чемпионата. Поражений все еще нет.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Серии А на Спортсе’‘
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