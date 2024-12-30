«Тоттенхэм» не намерен продавать ван де Вена зимой, несмотря на интерес «Реала». Защитник счастлив в клубе
«Тоттенхэм» не намерен отпускать Микки ван де Вена в «Реал».
Ранее стало известно, что мадридский клуб интересуется защитником «шпор», но считает его слишком дорогим.
По информации журналиста Бена Джейкобса, лондонцы не хотят продавать игрока в январе. В контракте нидерландца нет отступных, он действует до 2029 года.
Сам футболист счастлив в «Тоттенхэме».
В текущем сезоне АПЛ ван де Вен провел 9 матчей и отдал 2 результативных паса. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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