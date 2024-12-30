«Тоттенхэм» не намерен продавать ван де Вена зимой, несмотря на интерес «Реала». Защитник счастлив в клубе

«Тоттенхэм» не намерен отпускать Микки ван де Вена в «Реал».

Ранее стало известно , что мадридский клуб интересуется защитником «шпор», но считает его слишком дорогим.

По информации журналиста Бена Джейкобса, лондонцы не хотят продавать игрока в январе. В контракте нидерландца нет отступных, он действует до 2029 года.

Сам футболист счастлив в «Тоттенхэме ».

В текущем сезоне АПЛ ван де Вен провел 9 матчей и отдал 2 результативных паса. Его статистика – здесь .