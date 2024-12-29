Чемпионат Португалии. «Спортинг» против «Бенфики»
«Спортинг» примет «Бенфику» в дерби в рамках 16-го тура чемпионата Португалии.
После 15 матчей «Спортинг» занимает в таблице 3-е место, отставая на одно очко от «Бенфики» и на три – от лидирующего «Порту», у которого на игру больше.
Чемпионат Португалии
16-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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