Пулишич не сыграет с «Ромой» из-за новой травмы – хавбек «Милана» повредил голеностоп

Кристиан Пулишич не сыграет с «Ромой» из-за новой травмы.

Об этом сообщил главный тренер «Милана» Паулу Фонсека.

Американец повредил голеностоп, только восстановившись от травмы икроножной мышцы, полученной в начале декабря. Бывший игрок «Челси» и «Боруссии Дортмунд» не попадет в заявку на матч с «Ромой», который состоится в воскресенье.

«Я ожидал, что Пулишич будет в составе. Он в порядке, восстановился от проблем с икроножной мышцей, но за последние два дня у него возникла проблема с голеностопом. Это произошло в процессе восстановления, и он не готов играть завтра, даже выйти на замену», – сказал Фонсека.

«Милан» надеется на возвращение Пулишича к Суперкубку Италии.