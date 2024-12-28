Пулишич не сыграет с «Ромой» из-за новой травмы – хавбек «Милана» повредил голеностоп
Кристиан Пулишич не сыграет с «Ромой» из-за новой травмы.
Об этом сообщил главный тренер «Милана» Паулу Фонсека.
Американец повредил голеностоп, только восстановившись от травмы икроножной мышцы, полученной в начале декабря. Бывший игрок «Челси» и «Боруссии Дортмунд» не попадет в заявку на матч с «Ромой», который состоится в воскресенье.
«Я ожидал, что Пулишич будет в составе. Он в порядке, восстановился от проблем с икроножной мышцей, но за последние два дня у него возникла проблема с голеностопом. Это произошло в процессе восстановления, и он не готов играть завтра, даже выйти на замену», – сказал Фонсека.
«Милан» надеется на возвращение Пулишича к Суперкубку Италии.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
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