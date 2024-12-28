Балотелли может покинуть «Дженоа» спустя 2 месяца после прихода. Им интересуется «Крус Асуль»

Марио Балотелли может вновь сменить команду.

34-летний нападающий присоединился к «Дженоа» в октябре, подписав соглашение до конца сезона.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, до 31 декабря в контракте Балотелли действует пункт об одностороннем расторжении договора, которым может воспользоваться как игрок, так и клуб. На данный момент «Дженоа» намерена продолжить сотрудничество с Балотелли, решение игрока пока неизвестно.

Сообщается об интересе к итальянцу от мексиканского «Крус Асуль», который якобы готов предложить Марио зарплату в два миллиона евро, что в пять раз превышает его нынешний оклад (400 тысяч евро). Официальных предложений генуэзскому клубу пока не поступало.