Ильзат Ахметов: «Футболисты — счастливые люди. Играем, зарабатываем хорошие деньги и получаем от этого удовольствие»

Ильзат Ахметов назвал футболистов счастливыми людьми.

«Изначально, мы играем в футбол не из-за денег. Каждый хотел исполнить свои мечты, достичь своих целей. Я всегда смотрел на игроков по телевизору. Роналдиньо, Роналдо, Кака — всегда мечтал быть на их месте. Мечта и цель всегда должны быть внутри тебя и подогревать твой голод, чтобы каждый день просыпаться с хорошим настроением, выходить на тренировку и получать удовольствие.

Я считаю, что футболисты — счастливые люди. Мы имеем такую возможность: играть, зарабатывать хорошие деньги и получать от этого удовольствие. И чем больше ты играешь, тем больше ты можешь обеспечить себя и свою семью. При этом ты от этого получаешь удовольствие. Только с такими мыслями и настроем ты должен просыпаться, думать о своих целях и мечтах», — сказал полузащитник «Зенита ».