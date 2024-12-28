Жоао Педро не удалили за попытку ударить локтем в лицо Ярмолюку из «Брентфорда»: «ВАР посчитал, что решение судьи не было очевидно ошибочным»
Игрока «Брайтона» не удалили за попытку удара в лицо сопернику.
«Чайки» сыграли вничью с «Брентфордом» в 18-м туре АПЛ – 0:0.
На 75-й минуте нападающий «Брайтона» Жоао Педро Жезус хотел с разворота ударить локтем в лицо полузащитнику соперника Егору Ярмолюку, пытавшемуся отобрать у него мяч, но промахнулся.
Главный арбитр матча Энди Мэдли не удалил бразильца. Видеоассистент, ознакомившись с повтором, не стал влиять на вердикт.
«Решение судьи не показывать красную карточку Жоао Педро за агрессивное поведение было проверено и подтверждено ВАР, который посчитал, что решение судьи не было явно и очевидно ошибочным», – прокомментировали эпизод в Премьер-лиге.
Изображение: кадр из трансляции Canal+
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Premier League Match Centre
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