Жоао Педро не удалили за попытку ударить локтем в лицо Ярмолюку из «Брентфорда»: «ВАР посчитал, что решение судьи не было очевидно ошибочным»

Игрока «Брайтона» не удалили за попытку удара в лицо сопернику.

«Чайки» сыграли вничью с «Брентфордом » в 18-м туре АПЛ – 0:0.

На 75-й минуте нападающий «Брайтона » Жоао Педро Жезус хотел с разворота ударить локтем в лицо полузащитнику соперника Егору Ярмолюку , пытавшемуся отобрать у него мяч, но промахнулся.

Главный арбитр матча Энди Мэдли не удалил бразильца. Видеоассистент, ознакомившись с повтором, не стал влиять на вердикт.

«Решение судьи не показывать красную карточку Жоао Педро за агрессивное поведение было проверено и подтверждено ВАР, который посчитал, что решение судьи не было явно и очевидно ошибочным», – прокомментировали эпизод в Премьер-лиге.

Изображение: кадр из трансляции Canal+