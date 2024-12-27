Салах о своей форме: «Самое главное – это победы «Ливерпуля». Этот сезон – особенный, я мечтаю о победе в АПЛ»

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о победе над «Лестером».

«Красные» выиграли матч 18-го тура АПЛ со счетом 3:1. Египетский футболист забил последний гол.

«Это хороший результат, соперники навязали трудную игру в первом тайме, а во втором показали отличную подготовку. Нам удалось забить три гола, и это отличный результат».

О том, что Коди Гакпо сравнял счет в концовке первого тайма

«Это придало нам уверенности во втором тайме, за счет которого нам удалось добиться победы. Мы уступали 0:1, и нужно было сосредоточиться на том, чтобы сравнять счет.

Он забил отличный гол. Это то, что он часто практикует на тренировках. Это был отличное завершение атаки».

О 100 голах в домашних матчах в АПЛ

«Я очень горжусь этим. Мы продолжаем усердно работать, и, надеюсь, я смогу еще немного улучшить этот показатель».

О своей форме

«Самое главное – это победы команды, надеюсь, мы выиграем Премьер-лигу. Это все здорово, но мы концентрируемся на каждой игре и, надеюсь, продолжим в том же духе. Самое главное – нам нужно оставаться скромными.

Этот сезон – особенный, надеюсь, мы выиграем Премьер-лигу. Я мечтаю об этом», – сказал Салах .

У Салаха 27 (16+11) очков в 17 матчах АПЛ. Вингер «Ливерпуля» – лидер гонки бомбардиров, лучший по ассистам и по «гол+пас»