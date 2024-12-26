Мареска о Гвардиоле: «Когда у успешных людей начинаются трудности, любят говорить: «Видите, он недостаточно хорош». Это неправильно. У «Сити» ненормальная ситуация с травмами»
Энцо Мареска поддержал Пепа Гвардиолу на фоне последних неудач «Сити».
Главный тренер «Челси» заявил, что его смешат критики, утверждающие, будто тренер «Сити» исчерпал себя.
«Абсолютно, на сто процентов. Пеп абсолютно спокоен и прекрасно понимает, что происходит. Если вы разбираетесь в футболе, вы видите, что с таким количеством травм это ненормальная ситуация. Но единственное, что мы знаем о футболе, – это то, что люди всегда ждут, когда случится что-то плохое, чтобы они могли порадоваться этому.
Когда ты видишь, как кто-то добивается успеха сезон за сезоном, в тот момент, когда у него начинаются трудности, люди любят говорить: «Ага, вот видите, он недостаточно хорош». Но я думаю, что так поступать неправильно», – сказал главный тренер «Челси».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
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