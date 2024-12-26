Мареска о Гвардиоле: «Когда у успешных людей начинаются трудности, любят говорить: «Видите, он недостаточно хорош». Это неправильно. У «Сити» ненормальная ситуация с травмами»

Энцо Мареска поддержал Пепа Гвардиолу на фоне последних неудач «Сити».

Главный тренер «Челси» заявил, что его смешат критики, утверждающие, будто тренер «Сити » исчерпал себя.

«Абсолютно, на сто процентов. Пеп абсолютно спокоен и прекрасно понимает, что происходит. Если вы разбираетесь в футболе, вы видите, что с таким количеством травм это ненормальная ситуация. Но единственное, что мы знаем о футболе, – это то, что люди всегда ждут, когда случится что-то плохое, чтобы они могли порадоваться этому.

Когда ты видишь, как кто-то добивается успеха сезон за сезоном, в тот момент, когда у него начинаются трудности, люди любят говорить: «Ага, вот видите, он недостаточно хорош». Но я думаю, что так поступать неправильно», – сказал главный тренер «Челси ».