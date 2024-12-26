  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пеп допускает, что «Сити» не попадет в ЛЧ в этом сезоне: «Мы единственные из АПЛ, кто регулярно участвовал там в последние годы. Теперь мы в зоне риска. Не будем побеждать – пролетим»
13

Пеп допускает, что «Сити» не попадет в ЛЧ в этом сезоне: «Мы единственные из АПЛ, кто регулярно участвовал там в последние годы. Теперь мы в зоне риска. Не будем побеждать – пролетим»

Пеп Гвардиола заявил, что «Сити» рискует остаться без ЛЧ в следующем сезоне.

«Когда я говорил об этом раньше, люди смеялись. Они говорили: «Попасть в Лигу чемпионов – это не такое уж большое достижение». Но я знаю, что это так, потому что видел это с другими клубами в этой стране. Они доминировали много лет, а затем долгое время не могли попасть в Лигу чемпионов.

Единственная команда [АПЛ], которая регулярно участвовала в Лиге чемпионов на протяжении последних лет, – это «Манчестер Сити». Теперь мы в зоне риска, определенно. Претендентов много. Для каждого клуба это очень важно, и если мы не будем выигрывать матчи, то пролетим.

Если мы не квалифицируемся, это будет означать, что мы не заслужили этого, потому что были не готовы, у нас было много проблем, и мы не смогли их решить», – сказал главный тренер «Ман Сити».

«Сити» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ с 27 очками. Отставание от топ-4 составляет 4 балла.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПеп Гвардиола
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тренер «Зенита» Оливейра: «РПЛ – один из сильнейших чемпионатов Европы. В АПЛ побеждает «Сити», в Бундеслиге – «Бавария». Но про низкий уровень никто не говорит»
315 минут назад
Гершкович настроен вернуть налог на тренеров-легионеров: «С ним лига очистилась. Средние клубы будут отдавать предпочтение россиянам, перестанут звать некомпетентных иностранцев»
1325 минут назад
Влад А4 временно обогнал Криштиану Роналду по числу подписчиков на YouTube: «На колени!»
1131 минуту назадФото
Из ЦСКА уходит спортивный директор Мовсесьян («СЭ»)
3034 минуты назад
Чернышенко о коррупции в футболе: «Правоохранительные органы оценят. Есть механизмы, как сделать судейство объективным и неподкупным»
8сегодня, 08:20
Чемпионат Англии. «Ман Сити» примет «Эвертон», «Челси» сыграет с «Фулхэмом», «МЮ» в гостях у «Вулвс», «Ливерпуль» против «Лестера»
41сегодня, 07:56
Сторона Тимощука в CAS о попытке УАФ лишить его лицензии и титулов: «Хрестоматийный пример дискриминации по политическим мотивам – за работу в «неправильной» стране»
119сегодня, 07:48
Михаил Боярский: «Зенит» — как пружина. Сейчас съежился, а весной распрямится и снова станет чемпионом. В год 100-летия клуба иначе и быть не может»
60сегодня, 06:37
Поражение СКА с обратной заменой вратаря от Ротенберга, Дюков – единственный кандидат на пост главы РФС, Кахигао близок к «Спартаку», переполох из-за багажа Абаскаля и другие новости
27сегодня, 06:10
«Арсенал» и «Пэлас» играют второй раз за неделю – теперь в АПЛ. Артета опять победит?
21 декабря, 06:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Ван Дейк о будущем в «Ливерпуле»: «Я люблю этот клуб и болельщиков, а они любят меня. Я могу играть на самом высоком уровне еще 3-4 года минимум, посмотрим что будет дальше»
53 секунды назад
Боярский о Соболеве: «От избытка желания не показывает все, на что способен. Парень с характером. Освоится, наберет форму – и прорвет»
3 минуты назад
Файзуллаев предпочел бы перейти в «Жирону», а не в «Зенит»: «Зачем что-то менять внутри России?»
213 минут назад
Карпин об ожиданиях от 2025-го: «Дай бог, потихоньку начнется возвращение. Надеждой и живем»
125 минут назад
Кавазашвили о багаже Абаскаля в «Спартаке»: «Он не захотел понять русского духа. Из его команды никого почти и не осталось, у Станковича играют другие. Нужно быть поскромнее»
744 минуты назад
Аршавин о переходе сына из «Спартака» в «Зенит»: «Он спартаковец. Пока это малоосуществимо. Если станет суперзвездой, тогда «Зенит» за ним точно придет»
12сегодня, 08:33
«Спортинг» уволил Жоау Перейру, сменившего Аморима в ноябре. Боржес будет новым главным тренером
3сегодня, 08:11
«Ливерпуль» – «Лестер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
1сегодня, 07:59
«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
6сегодня, 07:01
Мбаппе (92), Дибала (88) и Киммих (87) вошли в новую команду недели FC 25
1сегодня, 06:50Фото
Рекомендуем