Пеп допускает, что «Сити» не попадет в ЛЧ в этом сезоне: «Мы единственные из АПЛ, кто регулярно участвовал там в последние годы. Теперь мы в зоне риска. Не будем побеждать – пролетим»
«Когда я говорил об этом раньше, люди смеялись. Они говорили: «Попасть в Лигу чемпионов – это не такое уж большое достижение». Но я знаю, что это так, потому что видел это с другими клубами в этой стране. Они доминировали много лет, а затем долгое время не могли попасть в Лигу чемпионов.
Единственная команда [АПЛ], которая регулярно участвовала в Лиге чемпионов на протяжении последних лет, – это «Манчестер Сити». Теперь мы в зоне риска, определенно. Претендентов много. Для каждого клуба это очень важно, и если мы не будем выигрывать матчи, то пролетим.
Если мы не квалифицируемся, это будет означать, что мы не заслужили этого, потому что были не готовы, у нас было много проблем, и мы не смогли их решить», – сказал главный тренер «Ман Сити».
«Сити» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ с 27 очками. Отставание от топ-4 составляет 4 балла.
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