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Бурак Йылмаз: «Мне не хотелось в «Локомотив», но он соглашался на все. Когда позвонили из «Галатасарая» и сказали не подписывать, я произнес: «Хвала Аллаху!»

Бурак Йылмаз рад, что не перешел в «Локомотив» в 2012 году.

«Я собирался в «Лацио», но узнал, что римляне хотят платить за меня частями. [Вице-президент «Трабзонспора»] Невзат Шакар сказал: «Мы что, стиральную машину продаем?»

Потом мне не хотелось переходить в «Локомотив». Он хотел меня подписать и согласился на все запросы.

В какой-то момент зазвонил телефон, и Абдуррахим Албайрак (на тот момент член правления «Галатасарая» – Спортс’‘) произнес: «Не подписывай, я еду». Я сказал: «Хвала Аллаху!»

В «Галатасарае» у меня был лучший период в турецком футболе, я рад, что поиграл в этой футболке», – заявил бывший форвард в эфире HT Spor.

Йылмаз о срыве перехода в «Локо» в 2012-м: «У меня забрали чемодан, когда поняли, что я собираюсь сбежать. У меня были паспорт и кошелек, сказал: «Пойду прогуляюсь». «Галатасарай» меня забрал»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Milliyet
logoБурак Йылмаз
logoТрабзонспор
logoвысшая лига Турция
logoпремьер-лига Россия
logoЛацио
logoЛокомотив
logoГалатасарай
logoсерия А Италия
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