Бурак Йылмаз: «Мне не хотелось в «Локомотив», но он соглашался на все. Когда позвонили из «Галатасарая» и сказали не подписывать, я произнес: «Хвала Аллаху!»
«Я собирался в «Лацио», но узнал, что римляне хотят платить за меня частями. [Вице-президент «Трабзонспора»] Невзат Шакар сказал: «Мы что, стиральную машину продаем?»
Потом мне не хотелось переходить в «Локомотив». Он хотел меня подписать и согласился на все запросы.
В какой-то момент зазвонил телефон, и Абдуррахим Албайрак (на тот момент член правления «Галатасарая» – Спортс’‘) произнес: «Не подписывай, я еду». Я сказал: «Хвала Аллаху!»
В «Галатасарае» у меня был лучший период в турецком футболе, я рад, что поиграл в этой футболке», – заявил бывший форвард в эфире HT Spor.
Йылмаз о срыве перехода в «Локо» в 2012-м: «У меня забрали чемодан, когда поняли, что я собираюсь сбежать. У меня были паспорт и кошелек, сказал: «Пойду прогуляюсь». «Галатасарай» меня забрал»
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