Сын Зеедорфа тренируется с основой «Милана». 17-летний хавбек выступал за команду U18 с начала сезона

Сын Кларенса Зеедорфа тренируется с основной командой «Милана».

Дензел Зеедорф играет за команду U18, но не был вызван на их последний матч против «Лацио» после того, как Паулу Фонсека впервые пригласил полузащитника на занятия с первой командой.

Дензел родился 25 мая 2007 года, за 2 дня до последней победы «Милана» в Лиге чемпионов в Афинах, где его отец вышел в стартовом составе матча с «Ливерпулем» (2:1).

Сын Кларенса присоединился к академии «россонери» в возрасте 12 лет и впервые вышел на поле в составе «Милана » U18 в этом сезоне.