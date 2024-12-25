  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сын Зеедорфа тренируется с основой «Милана». 17-летний хавбек выступал за команду U18 с начала сезона
2

Сын Зеедорфа тренируется с основой «Милана». 17-летний хавбек выступал за команду U18 с начала сезона

Сын Кларенса Зеедорфа тренируется с основной командой «Милана».

Дензел Зеедорф играет за команду U18, но не был вызван на их последний матч против «Лацио» после того, как Паулу Фонсека впервые пригласил полузащитника на занятия с первой командой.

Дензел родился 25 мая 2007 года, за 2 дня до последней победы «Милана» в Лиге чемпионов в Афинах, где его отец вышел в стартовом составе матча с «Ливерпулем» (2:1).

Сын Кларенса присоединился к академии «россонери» в возрасте 12 лет и впервые вышел на поле в составе «Милана» U18 в этом сезоне.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПаулу Фонсека
logoМилан
детский футбол
logoсерия А Италия
logoКларенс Зеедорф
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тимощук в письме УАФ в 2022-м: «Если считаете, что лишение меня лицензии поможет достижению мира, я готов сам отказаться. Но футбол не должен быть средством политических манипуляций»
1422 минуты назад
Палмер позвал бы на рождественский ужин Месси – «лучшего футболиста в истории», Майкла Джордана и музыканта Vybz Kartel, отсидевшего 13 лет по обвинению в убийстве
934 минуты назад
Джейми Реднапп: «Трент выиграл все, сэкономил «Ливерпулю» целое состояние на правых защитниках. Я бы сказал ему: «Если есть шанс перейти в «Реал», как можно отказываться?»
1851 минуту назад
Александр Мостовой: «Готов тренировать клуб РПЛ в 2025 году. Мой телефон доступен 24 часа в сутки – всегда открыт к предложениям»
94сегодня, 15:46
Газзаев о Дюкове во главе РФС: «Идеальная кандидатура, лучше быть не может. Делает для развития российского футбола все возможное, несмотря на изоляцию»
9сегодня, 15:36
Мбаппе пообещал Пересу начать играть лучше несколько недель назад: «Никто не пожалеет о моем подписании» (Marca)
24сегодня, 15:24
Радимов про Абаскаля: «Скучает по России. Бабла дали, никем не был, а тут у руля самой популярной команды страны, результата не требовали. А «Спартак» опоздал на год с увольнением мастера»
22сегодня, 15:20
Мы спрятали 77 футболистов за эмодзи. Угадаете всех?
сегодня, 15:00Спецпроект
Черчесов о слухах про отставку из сборной Казахстана: «Привык опираться на факты, а не на домыслы. Подобную информацию должна опровергать федерация. Она выступила с заявлением: тренер – Черчесов»
12сегодня, 14:59
Мостовой об Абаскале: «Багаж где-то потерял и никто не мог его найти. Хорошо, появился Станкович и подобрал. Люди, которые в футбол не играли, не знают, что такое боль, кровь и так далее»
19сегодня, 14:44
Ко всем новостям
Последние новости
Пименов о российском игроке года: «Лучшим был Сафонов, его трансфер в «ПСЖ» – очень мощно. Важно, что начал играть, конкурируя с Доннаруммой»
3 минуты назад
Колосков о Дюкове: «Ни в одной спортивной федерации России нет такого развития, как в футболе. Он настоящая находка»
7 минут назад
Касадо о том, что «Барса» поборется за все трофеи: «Есть повод мыслить масштабно. Важно исправить ошибки, убившие нас в Ла Лиге, и знать, что мы делаем не так»
112 минут назад
«Абаскаль не сделал ничего хорошего для «Спартака». При нем Угальде забил 1 мяч в 15 матчах, а без него – 16 голов. Это не его багаж». Шикунов о словах экс-тренера красно-белых
214 минут назад
Бояринцев о лимите: «50 на 50 было бы нормально – или даже меньше. Ну пусть уровень футбола упадет на год-два, зато вырастим новое поколение. У нас огромная страна, столько школ и академий»
123 минуты назад
Агент Бителло: «Уход из «Динамо» возможен. Не думали, что конфликт затянется»
1047 минут назад
ЦСКА подписал 16-летнего Шивеоби. У форварда 40+13 в 30 матчах ЮФЛ-2
14сегодня, 15:59Фото
Петржела про Мир РПЛ: «Зарплаты россиян сильно завышены, без лимита на легионеров этого не было бы. Им платят столько же, сколько и в топ-чемпионатах Европы, это неадекватно»
5сегодня, 15:52
«Тюкавин не слабее Угальде, просто немного расслабился после успеха и всяких наград. В лучшей своей форме Константин не уступит». Канчельскис о форвардах
16сегодня, 14:17
Широков о словах Абаскаля про «Спартак»: «Багаж качественный, претендует на первое место. При нем же пришло 90% нынешнего состава»
4сегодня, 13:55
Рекомендуем