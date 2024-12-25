Сын Зеедорфа тренируется с основой «Милана». 17-летний хавбек выступал за команду U18 с начала сезона
Сын Кларенса Зеедорфа тренируется с основной командой «Милана».
Дензел Зеедорф играет за команду U18, но не был вызван на их последний матч против «Лацио» после того, как Паулу Фонсека впервые пригласил полузащитника на занятия с первой командой.
Дензел родился 25 мая 2007 года, за 2 дня до последней победы «Милана» в Лиге чемпионов в Афинах, где его отец вышел в стартовом составе матча с «Ливерпулем» (2:1).
Сын Кларенса присоединился к академии «россонери» в возрасте 12 лет и впервые вышел на поле в составе «Милана» U18 в этом сезоне.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
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