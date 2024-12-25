ЦСКА анонсировал документальный сериал «Мама, мы ЦСКА» о жизни команды и клуба. Он выйдет зимой 2025 года на Okko

ЦСКА и Okko анонсировали документальный сериал о жизни команды и клуба.

«Пятисерийный документальный проект «Мама, мы ЦСКА» выйдет зимой 2025 года и будет доступен эксклюзивно в Okko. Такой масштабный проект стал возможен благодаря участию и поддержке партнеров клуба Фонбет, ПСБ и LADA.

Документальный сериал «Мама, мы ЦСКА», съемки которого стартовали в январе 2024 года – это беспрецедентный взгляд на жизнь и работу одной из самых знаковых команд России. Вы сможете увидеть клуб с новой стороны: от решений тренерского штаба и переговорам по трансферам до уникальных кадров из реанимационного автомобиля после страшной травмы голкипера Славы Торопа.

Картина позволяет погрузиться во внутреннюю атмосферу команды и показывает не только игроков и тренеров, но и сотрудников, которые стоят за их успехами: медицинский штаб, спортивный блок, семьи и друзья игроков, как звездных болельщиков, так и неизвестных героев, которые поддерживают команду даже в самых отдаленных точках мира», – говорится в сообщении клуба.