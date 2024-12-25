«МЮ» покинул шеф-повар основной команды, он перешел на работу в «Формулу-1». Футболисты положительно отзывались о еде

Повар «Манчестер Юнайтед» перешел в команду «Формулы-1».

Шеф-повар первой команды Омар Мезиан покинул манкунианский клуб после двух лет работы, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что футболисты «Манчестер Юнайтед » положительно отзывались о его работе.

Мезиан внес разнообразие в меню и разработал индивидуальные планы питания для игроков.

Омар ездил на каждую выездную игру в сопровождении одного из трех помощников повара и всегда приезжал за день до матча, чтобы убедиться, что еда в отеле команды соответствует стандартам.

Мезиан перешел на работу в команду «Макларен» из «Формулы-1».