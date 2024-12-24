Ферран пропустит около трех недель из-за травмы. Хавбек «Барсы» доиграл матч с «Атлетико» с мышечной проблемой

Ферран Торрес пропустит около трех недель из-за травмы.

Полузащитник «Барселоны» доиграл матч Ла Лиги против «Атлетико » (1:2) с мышешчной проблемой. Он появился во втором тайме на замену.

Каталонский клуб провел обследование для футболиста, в результате которого была определена небольшая травма камбаловидной мышцы.

По данным As, футболист пропустит около трех недель.

В этом сезоне Ферран Торрес забил 3 гола и сделал 2 передачи в 13 матчах Ла Лиги .