Руд ван Нистелрой: «Ливерпуль» – доминирующая сила, в том числе и в ЛЧ. Очень непростая задача для «Лестера» – мы должны сыграть компактно»
Руд ван Нистелрой назвал «Ливерпуль» доминирующей силой.
«Ливерпуль» и «Лестер» сыграют в матче 18-го тура АПЛ. Игра пройдет на «Энфилде».
«Понятно, кто является доминирующей силой в этом матче. Понимаю, как Арне Слот хочет, чтобы играла его команда. Они являются доминирующей силой и в Лиге чемпионов.
У них замечательная серия. «Лестер» должен сыграть очень компактно, должен быть готов к тому, с чем придется столкнуться. Мы должны быть готовы.
Для нашей команды это непростая задача, однако отличный шанс, чтобы развиваться во всех областях игры», – сказал главный тренер «Лестера» Руд ван Нистелрой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
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