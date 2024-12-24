Руд ван Нистелрой: «Ливерпуль» – доминирующая сила, в том числе и в ЛЧ. Очень непростая задача для «Лестера» – мы должны сыграть компактно»

Руд ван Нистелрой назвал «Ливерпуль» доминирующей силой.

«Ливерпуль» и «Лестер» сыграют в матче 18-го тура АПЛ. Игра пройдет на «Энфилде».

«Понятно, кто является доминирующей силой в этом матче. Понимаю, как Арне Слот хочет, чтобы играла его команда. Они являются доминирующей силой и в Лиге чемпионов .

У них замечательная серия. «Лестер» должен сыграть очень компактно, должен быть готов к тому, с чем придется столкнуться. Мы должны быть готовы.

Для нашей команды это непростая задача, однако отличный шанс, чтобы развиваться во всех областях игры», – сказал главный тренер «Лестера » Руд ван Нистелрой .