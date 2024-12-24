Тренер «Саутгемптона» Юрич: «Мой стиль футбола похож на дэт-метал. Надеюсь привнести в команду высокий прессинг»

Иван Юрич сравнил свой стиль футбола с дэт-металом.

Специалист возглавил «Саутгемптон ».

«В команду я надеюсь привнести стиль с высоким прессингом, даже с владением мячом.

Хочу, чтобы моя команда была очень конкурентоспособной, надежной, прибавляла во владении мячом и атаке. Но первое, чего я хочу, так это того чтобы мы были конкурентоспособны в каждом матче.

Возможно, люди не знают многого о моей работе с «Торино» и «Вероной», потому что мы не играли в еврокубках, но [мой] стиль – это стиль «Аталанты». Посмотрите на их игру против «Арсенала» или в прошлом сезоне против «Ливерпуля». Мы хотим прессинговать высоко и играть хорошо – всего понемногу.

Когда я был молодым, мне очень нравилась музыка дэт-метал. Мой стиль футбола похож на дэт-метал. Сейчас я немного мягче, но он всегда у меня в голове, хороший метал», – сказал Иван Юрич .