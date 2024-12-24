Капелло о недовольстве Влаховича из-за замены: «Не понимаю такого поведения. Это показывает неуважение к тренеру»
Фабио Капелло выразил непонимание из-за поведения Душана Влаховича.
Нападающий «Ювентуса» был заменен на 85-й минуте матча Серии А против «Монцы» (2:1) и выглядел раздраженным из-за этого.
«Надеюсь, что он злился на себя, а не на Тиаго Мотту. Я не понимаю такого поведения.
Это показывает неуважение к тренеру и партнеру по команде, который вышел на поле.
Душан, вероятно, был раздражен тем, что не забил, но [такое поведение] это не нормально», – сказал бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло в интервью La Gazzetta dello Sport.
Влахович забил 7 голов в 15 матчах Серии А в этом сезоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football Italia
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