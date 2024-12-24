Капелло о недовольстве Влаховича из-за замены: «Не понимаю такого поведения. Это показывает неуважение к тренеру»

Фабио Капелло выразил непонимание из-за поведения Душана Влаховича.

Нападающий «Ювентуса» был заменен на 85-й минуте матча Серии А против «Монцы» (2:1) и выглядел раздраженным из-за этого.

«Надеюсь, что он злился на себя, а не на Тиаго Мотту . Я не понимаю такого поведения.

Это показывает неуважение к тренеру и партнеру по команде, который вышел на поле.

Душан, вероятно, был раздражен тем, что не забил, но [такое поведение] это не нормально», – сказал бывший главный тренер «Ювентуса » Фабио Капелло в интервью La Gazzetta dello Sport.

Влахович забил 7 голов в 15 матчах Серии А в этом сезоне.