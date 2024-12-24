Джанлуиджи Буффон: «Серия А идет следом за АПЛ. Наш футбол изменился, произошла культурная революция многих тренеров»
Джанлуиджи Буффон считает, что Серии А уступает только АПЛ.
«Наш футбол изменился. Мы идем следом за АПЛ. Думаю, произошла культурная революция многих тренеров.
Теперь мы наслаждаемся просмотром матчей Серии А», – сказал бывший вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в интервью La Stampa.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football Italia
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