Джанлуиджи Буффон: «Серия А идет следом за АПЛ. Наш футбол изменился, произошла культурная революция многих тренеров»

Джанлуиджи Буффон считает, что Серии А уступает только АПЛ.

«Наш футбол изменился. Мы идем следом за АПЛ . Думаю, произошла культурная революция многих тренеров. Теперь мы наслаждаемся просмотром матчей Серии А», – сказал бывший вратарь «Ювентуса » Джанлуиджи Буффон в интервью La Stampa.