Малышев о первой части сезона «Спартака»: «Двигаемся по плану, который наметили. Болельщики ожидают самых высоких результатов, но что-то обещать нет смысла»

Олег Малышев высказался о результате «Спартака» в первой части сезона.

Команда тренера Деяна Станковича находится на третьей позиции в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 37 очков в 18 матчах.

– Как охарактеризуете первую часть сезона?

– Как достаточно сложную. Смена тренера, достаточно серьезная ротация состава.

Это все не могло пройти идеально, без запинки, но у меня есть ощущение, что мы двигаемся по тому плану, который для себя наметили.

– Вы мне говорили о том, что Деян не заинтересован в месте ниже второго. Какова ваша заинтересованность?

– Вы много раз меня с этим вопросом пытались подловить. Еще раз: я не вижу смысла вообще обсуждать тему о планах на итоговое место.

Болельщики «Спартака» всегда ожидают самых высоких результатов. Но в середине сезона что-то обещать нет смысла.

Надо планомерно работать, идти от матча к матчу – чтобы не было ни эйфории, ни, наоборот, паники. Мы знаем, в чем мы сильны и где уязвимы, – сказал генеральный директор «Спартака » Олег Малышев .