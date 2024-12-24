Малышев о первой части сезона «Спартака»: «Двигаемся по плану, который наметили. Болельщики ожидают самых высоких результатов, но что-то обещать нет смысла»
Команда тренера Деяна Станковича находится на третьей позиции в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 37 очков в 18 матчах.
– Как охарактеризуете первую часть сезона?
– Как достаточно сложную. Смена тренера, достаточно серьезная ротация состава.
Это все не могло пройти идеально, без запинки, но у меня есть ощущение, что мы двигаемся по тому плану, который для себя наметили.
– Вы мне говорили о том, что Деян не заинтересован в месте ниже второго. Какова ваша заинтересованность?
– Вы много раз меня с этим вопросом пытались подловить. Еще раз: я не вижу смысла вообще обсуждать тему о планах на итоговое место.
Болельщики «Спартака» всегда ожидают самых высоких результатов. Но в середине сезона что-то обещать нет смысла.
Надо планомерно работать, идти от матча к матчу – чтобы не было ни эйфории, ни, наоборот, паники. Мы знаем, в чем мы сильны и где уязвимы, – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.
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