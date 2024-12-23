Защитник «Балтики» Мохаммад: «Хотел бы сыграть за сборную России. Меня не раз приглашали в Афганистан, но тогда стал бы легионером в Первой лиге»
Амир Мохаммад высказал желание играть за сборную России.
– О чем мечтаешь?
– Не знаю, скорее есть цели.
– Какие?
– Сыграть матч за сборную России. Меня не раз приглашали в Афганистан. Как-то даже ездил с ними на сбор, и возник выбор: сборная и какой-то клуб Азии или остаться в России. Сейчас хотел бы сыграть за сборную России.
За Афганистан тоже хотел бы, но в таком случае я бы стал легионером в Первой лиге, – сказал защитник «Балтики».
Амир Мохаммад – уроженец Махачкалы и гражданин России, его отец – уйгур, выходец из Кабула.
В этом сезоне Мохаммад провел 22 матча за «Балтику», забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. С полной статистикой 28-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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