У Кейна появилась витрина в клубном музее «Баварии»: «Награды за первый сезон укрепляют мою решимость выиграть еще больше титулов для клуба»
Все экспонаты посвящены нападающему и его первому сезону в клубе. Среди них: «Золотая бутса» за звание лучшего бомбардира европейских лиг и сезона Бундеслиги (36 голов в 32 матчах), приз лучшего бомбардира Лиги чемпионов (8 голов в 12 матчах) и лучшего бомбардира Евро-2024 (3 гола в 7 матчах), а также трофей Герда Мюллера за 52 гола во всех турнирах за «Баварию» и сборную Англии.
Кроме того, на выставке представлены футболки и мячи с памятных матчей англичанина в прошлом сезоне. Также можно увидеть записку, которую Кейн написал в 5 лет: «Я мог ползать, я мог плакать, я умею плавать, я хочу играть в футбол».
«Переход в Бундеслигу и в такой большой клуб, как «Бавария», был для меня захватывающим вызовом и уникальным опытом.
Мы с семьей чувствуем себя в Мюнхене как дома. Награды за этот первый год в «Баварии» укрепляют мою решимость выиграть еще больше титулов для клуба», – сказал нападающий мюнхенцев на открытии экспозиции.
Фото: x.com/iMiaSanMia
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