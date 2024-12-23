Варан поддерживал «Ланс» на матче с «ПСЖ». Воспитанник клуба натянул на лицо шарф и шапку, но клуб выложил его фото с трибун в соцсетях
Рафаэль Варан тайно поддерживал «Ланс» на матче с «ПСЖ».
Вчера команды сыграли в Кубке Франции, матч закончился победой парижан по пенальти (1:1, 4:3).
Экс-защитник присутствовал на стадионе родного клуба. «Ланс» выложил его фото с трибун с натянутыми на лицо шарфом и шапкой.
«Рафаэль Варан вернулся к своей семье во время матча с «ПСЖ». Находясь в центре стадиона «Боллар-Делелис», бывший игрок кричал, чтобы поддержать клуб! ❤️💛», – говорится в подписи к фотографиям.
Фото: x.com/RCLens
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Ланса»
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