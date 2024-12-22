«Атлетико» рассматривает полноценный трансфер Лангле, не имея опции выкупа защитника. Клуб не прочь воспользоваться финансовыми ограничениями «Барсы»

«Атлетико» рассматривает приобретение Клемана Лангле на постоянной основе.

В августе мадридцы арендовали 29-летнего защитника у «Барселоны» до конца сезона без опции выкупа, а теперь допускают подписание с ним полноценного контракта.

«Атлетико » надеется уговорить «блауграну» отпустить Лангле на фоне финансовых ограничений, обременяющих каталонский клуб.

В 9 матчах сезона Ла Лиги француз забил 1 гол, его соглашение с «Барсой» рассчитано до 2027 года.