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«Атлетико» рассматривает полноценный трансфер Лангле, не имея опции выкупа защитника. Клуб не прочь воспользоваться финансовыми ограничениями «Барсы»

«Атлетико» рассматривает приобретение Клемана Лангле на постоянной основе.

В августе мадридцы арендовали 29-летнего защитника у «Барселоны» до конца сезона без опции выкупа, а теперь допускают подписание с ним полноценного контракта.

«Атлетико» надеется уговорить «блауграну» отпустить Лангле на фоне финансовых ограничений, обременяющих каталонский клуб.

В 9 матчах сезона Ла Лиги француз забил 1 гол, его соглашение с «Барсой» рассчитано до 2027 года.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
logoКлеман Лангле
logoБарселона
logoЛа Лига
logoАтлетико
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