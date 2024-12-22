«Атлетико» рассматривает полноценный трансфер Лангле, не имея опции выкупа защитника. Клуб не прочь воспользоваться финансовыми ограничениями «Барсы»
«Атлетико» рассматривает приобретение Клемана Лангле на постоянной основе.
В августе мадридцы арендовали 29-летнего защитника у «Барселоны» до конца сезона без опции выкупа, а теперь допускают подписание с ним полноценного контракта.
«Атлетико» надеется уговорить «блауграну» отпустить Лангле на фоне финансовых ограничений, обременяющих каталонский клуб.
В 9 матчах сезона Ла Лиги француз забил 1 гол, его соглашение с «Барсой» рассчитано до 2027 года.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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