Симеоне после 2:1 с «Барсой»: «Сегодня у отца день рождения, его нет с нами два года. Подарок получился славным»
Диего Симеоне посвятил победу над «Барсой» (2:1) своему покойному отцу.
«Сегодня у моего отца день рождения, его нет с нами два года, и я знал, что с меня полагается подарок. И подарок получился славным благодаря игрокам и тем, кто готовил команду к матчу.
Я очень рад за команду, сила коллектива проявляется в борьбе, когда один уходит [c поля], а другой занимает его место. Мы рано заменили Гризманна – это решение далось мне тяжело, но я знал, что Серлот сможет выбегать в атаку, держать мяч и воспользоваться кроссами. Я очень рад за него – он сделал все, что требуется от форварда», – сказал тренер «Атлетико».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
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