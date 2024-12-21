Сане о будущем: «Хочу остаться в «Баварии». Дела идут хорошо, так что посмотрим»

Лерой Сане заявил, что не прочь продлить контракт с «Баварией».

По окончании сезона 28-летний вингер может стать свободным агентом.

«Хочу остаться в «Баварии». Макс Эберль (спортивный директор клуба – Спортс”) много говорил об этом, я тоже делился мнением. Дела идут хорошо, так что посмотрим», – сказал Сане в эфире Sky.

В 11 матчах сезона Бундеслиги на счету игрока сборной Германии 3 гола и 1 ассист.

Сане должен отказаться от 2-4 млн евро в год, чтобы продлить контракт с «Баварией». Стороны с оптимизмом смотрят на переговоры