Гиу с 6 голами – лучший бомбардир общего этапа Лиги конференций, у Нкунку и Пентека – по 5 мячей
Марк Гиу стал лучшим бомбардиром общего этапа Лиги конференций.
В 6 матчах 18-летний форвард «Челси» забил 6 голов.
Второе место разделили пять игроков. По 5 мячей на счету еще одного нападающего «синих» Кристофера Нкунку, Кшиштофа Пентека («Истанбул»), Джонни Кенни («Шэмрок»), Милоша Пантовича («ТСЦ Бачка Топола») и Афимико Пулулу («Ягеллония»).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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