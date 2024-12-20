Гиу с 6 голами – лучший бомбардир общего этапа Лиги конференций, у Нкунку и Пентека – по 5 мячей

Марк Гиу стал лучшим бомбардиром общего этапа Лиги конференций.

В 6 матчах 18-летний форвард «Челси » забил 6 голов.

Второе место разделили пять игроков. По 5 мячей на счету еще одного нападающего «синих» Кристофера Нкунку , Кшиштофа Пентека («Истанбул »), Джонни Кенни («Шэмрок »), Милоша Пантовича («ТСЦ Бачка Топола») и Афимико Пулулу («Ягеллония»).