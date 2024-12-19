Кубо из «Сосьедада» станет героем спецэпизода аниме Doraemon. Мультсериал про кота-робота из будущего, наставляющего 10-летнего мальчика, отметит 30-летие с начала показа в Испании
Такефуса Кубо попадет в аниме Doraemon.
Полузащитник «Сосьедада» станет героем специального новогоднего эпизода, посвященного в том числе 30-летию с начала показа японского мультсериала в Испании.
Doraemon рассказывает про кота-робота, который прибывает из будущего в наше время с целью позаботиться о 10-летнем мальчике, чтобы его потомки могли жить лучше.
В спецэпизоде, который покажут в Японии 31 декабря, мальчик засыпает и пропускает Новый год, но кот Дораэмон сообщает ему, что в Испании празднование еще не началось, после чего они решают отправиться в Мадрид. Там они встречают Кубо, который показывает героям свою мастерскую работу с мячом.
Изображение: x.com/RealSociedadEN
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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