Погиб вратарь Хичкок из «Бартон Таун». Он получил серьезные травмы головы в результате нападения на вокзале, у него остались жена и сын
Вратарь «Бартон Таун» Джеймс Хичкок погиб после нападения на вокзале.
Футболист скончался от серьезных травм головы в больнице после инцидента на железнодорожной станции в Йорке, произошедшего в воскресенье.
Позднее полиция задержала 22-летнего Маккензи Дичикко по обвинению в драке и убийстве.
Хичкок перешел в «Бартон Таун», играющий в полупрофессиональной лиге, в начале сезона. У вратаря остались жена и сын.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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