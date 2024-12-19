Погиб вратарь Хичкок из «Бартон Таун». Он получил серьезные травмы головы в результате нападения на вокзале, у него остались жена и сын

Вратарь «Бартон Таун» Джеймс Хичкок погиб после нападения на вокзале.

Футболист скончался от серьезных травм головы в больнице ​​после инцидента на железнодорожной станции в Йорке, произошедшего в воскресенье.

Позднее полиция задержала 22-летнего Маккензи Дичикко по обвинению в драке и убийстве.

Хичкок перешел в «Бартон Таун», играющий в полупрофессиональной лиге, в начале сезона. У вратаря остались жена и сын.