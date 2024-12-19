«Авангард» посетил ПВР в Курске. Детям организовали праздник с элементами футбола, вскоре проведут экскурсию на стадион и матч с детьми из Суджи

«Авангард» навестил детей в курском пункте временного размещения.

Как рассказал генеральный директор клуба Дмитрий Извеков, Дед Мороз и Снегурочка организовали для детей предновогодний праздник с элементами футбола. После ребятам вручили сладкие подарки.

На следующей неделе клуб проведет для детей из Суджи экскурсию по стадиону. Их также прокатят на большом новом автобусе команды, а после с ними сыграют товарищеский матч.