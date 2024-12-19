Спортдиректором «Спартака» может стать некий испанский специалист, но в приоритете – Кагигао из «Галатасарая» и экс-сотрудник «Ромы» Лео (Metaratings)

«Спартак» еще не договорился о назначении спортивного директора.

Metaratings утверждает, что в приоритете у красно-белых Фрэнсис Кагигао, возглавляющий отдел международных отношений и скаутинга в «Галатасарае », и Мауро Лео, ранее работавший в «Роме». Однако ни с одним из них соглашение еще не достигнуто.

Также отмечается, что московской команде интересен неназванный испанский специалист.