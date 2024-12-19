Спортдиректором «Спартака» может стать некий испанский специалист, но в приоритете – Кагигао из «Галатасарая» и экс-сотрудник «Ромы» Лео (Metaratings)
«Спартак» еще не договорился о назначении спортивного директора.
Metaratings утверждает, что в приоритете у красно-белых Фрэнсис Кагигао, возглавляющий отдел международных отношений и скаутинга в «Галатасарае», и Мауро Лео, ранее работавший в «Роме». Однако ни с одним из них соглашение еще не достигнуто.
Также отмечается, что московской команде интересен неназванный испанский специалист.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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