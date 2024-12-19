24 декабря в Москве пройдет новогодняя футбольная викторина от «Квиз Плюс»

«Квиз Плюс» – самая масштабная футбольная викторина, участие в которой принимают звезды спорта, комментаторы, блогеры и футболисты.

Квиз пройдет в 24 декабря, в Москве на арене Coin Event Hall на ул. Пятницкая, д. 71/5, стр. 2. Начало – в 19:30.

На викторину можно собрать команду от 1 до 12 человек. В программе: разнообразные футбольные раунды и вопросы, атмосфера стадиона с песнями и веселыми конкурсами, призы победителям.

Подробности и запись команд на игру – в телеграм-канале квиза .

Приобрести билет на квиз можно по ссылке .