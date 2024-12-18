Винисиус поучаствовал в 13 голах в 12 финалах с «Реалом». У бразильца 8+5 в этих матчах

Винисиус Жуниор поучаствовал в 13 голах в своих 12 финалах с «Реалом».

Вингер «Реала» отметился двумя результативными действиями в финале Межконтинентального кубка с «Пачукой» (3:0).

Бразилец ассистировал Килиану Мбаппе на 37-й минуте и забил с пенальти на 84-й минуте матча.

Всего в 12 финалах, которые он провел за «Реал», полузащитник забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

Винисиус принял участие как минимум в одном голе в последних 6 финалах, где у него 11 результативных действий – 7 голов и 4 ассиста.

Винисиус выиграл 14-й трофей в «Реале» – Межконтинентальный кубок. У него гол с пенальти и пас в финале с «Пачукой»