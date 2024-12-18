В пользу «Реала» назначили пенальти после просмотра ВАР. Васкес упал в штрафной «Пачуки» после фола Идрисси
«Реал» получил право на пенальти после фола на Лукасе Васкесе.
На 81-й минуте матча с «Пачукой» в финале Межконтинентального кубка ФИФА Васкес упал на газон в штрафной площади мексиканцев после стыка с Уссамой Идрисси. После просмотра видеоповтора судья назначил 11-метровый в пользу «Реала».
На 84-й минуте Винисиус Жуниор реализовал 11-метровый и забил третий гол «Реала» в этом матче.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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