В пользу «Реала» назначили пенальти после просмотра ВАР. Васкес упал в штрафной «Пачуки» после фола Идрисси

«Реал» получил право на пенальти после фола на Лукасе Васкесе.

На 81-й минуте матча с «Пачукой» в финале Межконтинентального кубка ФИФА Васкес упал на газон в штрафной площади мексиканцев после стыка с Уссамой Идрисси . После просмотра видеоповтора судья назначил 11-метровый в пользу «Реала ».

На 84-й минуте Винисиус Жуниор реализовал 11-метровый и забил третий гол «Реала» в этом матче.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.